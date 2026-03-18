Da esquerda para a direita: mãe Adair; pai André Luis; avó Hilda e tia Maria Madalena (Reprodução/Redes Sociais)\nOs quatro mortos no acidente na GO-164, em Santa Helena de Goiás, eram os pais, a avó e uma tia do secretário de Infraestrutura e Habitação da cidade, Danillo Barros. O caso abalou o município e gerou um clima de muita tristeza. Além disso, a prefeitura decretou luto oficial de três dias, conforme apurado pela repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás.\nOs pais de Danillo eram André Luis Souza Barros e Adair do Nascimento Freitas Barros. A avó era Hilda de Souza Barros, enquanto a tia se chamava Maria Madalena Barros da Cruz.\nA batida também deixou Eleusa Maria Barros de Sá, outra tia do secretário, ferida. A idosa, de 72 anos, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso). Segundo a unidade, a paciente deu entrada consciente e apresentando múltiplas fraturas. Ela segue em avaliação pela equipe médica e deve passar por cirurgia.