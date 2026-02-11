A professora e psicóloga Lara Sthefane Pericoli Silva Loiola, de 26 anos, era casada há pouco mais de 7 meses e, nas redes sociais, dizia gostar de gatos, plantas e amar muito a sua família. A jovem morreu em um acidente de trânsito quando saía de Brasília para Uruaçu, na região norte de Goiás, na BR-070.\nLara trabalhava no Colégio Elo de Uruaçu, onde ministrou a disciplina Projeto de Vida e era responsável pelo acolhimento psicológico dos alunos. Além disso, a jovem trabalhava na Faculdade Serra da Mesa (Fasem), onde era docente no curso de Psicologia.\nNas redes sociais, Lara Sthefane se apresentava como apaixonada pelo céu, pelas artes e pela ciência, e considerava saúde e tempo como duas coisas preciosas demais.\nMorte de professora e psicóloga causa comoção nas redes sociais\nFuncionário morre enquanto limpava máquina de concreto em Águas Lindas de Goiás