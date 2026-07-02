Aparecida foi atingida por carro enquanto trabalhava no canteiro central (Reprodução / TV Anhanguera)\nA servidora da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) Aparecida Alves da Silva, de 61 anos, que morreu após ser atropelada por um motorista bêbado enquanto trabalhava, era conhecida carinhosamente como "Cidinha". Ela deixou um filho e uma neta de um ano e meio. Segundo a prefeitura de Goiânia, Aparecida dedicou mais de 20 anos à manutenção de canteiros e áreas verdes da capital e estava a poucos meses de se aposentar.\nEla foi atropelada na madrugada do último sábado (27), enquanto realizava serviços de poda no canteiro central da Avenida Americano do Brasil, no Parque Santa Rita. Após quatro dias internada, morreu na terça-feira (30). De acordo com colegas de trabalho, Aparecida planejava encerrar sua trajetória profissional no fim deste ano.