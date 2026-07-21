Cantor Diogo Nascimento, de 41 anos, que morreu devido a complicações de uma doença na medula (Reprodução/Instagram de Diogo Nascimento)\nO cantor gospel Diogo Nascimento Silva, de 41 anos, que morreu em Goiânia devido a complicações de uma doença na medula óssea, era uma pessoa simples, alegre e amável. A descrição foi feita ao POPULAR por uma amiga de Diogo, a também cantora Lorraine Ferreira Nonato. Os dois se conheciam há cerca de 20 anos.\nDesde os 10 anos, ele já começou a cantar na igreja. Nas horas vagas, ele gostava muito de sair e confraternizar com os amigos. Nunca o vi reclamar de nada, mesmo nas adversidades", complementou Lorraine.\nEm um comentário nas redes sociais, Lorraine citou que Diogo foi seu parceiro de cantorias. "Nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim e pela minha família. Sua amizade marcou a nossa história, e o seu legado continuará vivo em cada lembrança e em cada canção. Que Deus o receba em Seus braços", afirmou a amiga.