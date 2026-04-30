Delegado goiano foi encontrado morto em sua residência na cidade de Oeiras (PI); causa do óbito e circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas pelas autoridades (Reprodução/Instagram Guilherme Tavares Escobar)\nO delegado goiano Guilherme Tavares Escobar Morgado, de 32 anos, encontrado morto dentro de casa, na terça-feira (28), foi motorista de aplicativo antes de ingressar na polícia. Lotado na Segurança Pública do Piauí em fevereiro de 2021, ele exercia a função de delegado titular na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Oeiras, no interior do Piuaí. A causa da morte e as circunstâncias do ocorrido ainda não foram divulgadas pelas autoridades.\nEntre 2019 e 2021, rodei mais de 2.300 viagens. Eu e a Érica morávamos em uma kitnet simples. Ela era assistente jurídica. Eu dirigia. A gente somava o que ganhava para pagar as contas e, de vez em quando, juntávamos R$ 150 para comer um japonês simples — nosso luxo a cada três meses”, escreveu Guilherme em uma postagem com o print da conta dele na plataforma de viagens.