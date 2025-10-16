Uma mulher que gostava de cuidar da saúde, assim era conhecida, Dalcimar Rodrigues da Silva, de 55 anos, que morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia. O exame de rotina foi feito em uma clínica particular de Aparecida de Goiânia, e a paciente foi encaminhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).\nA diarista realizou o exame no dia 6 de outubro e morreu dois dias depois. Segundo o atestado de óbito, a causa da morte de Dalcimar foi uma “infecção generalizada na região abdominal” e “abdome agudo perfurativo”. A diarista era casada, deixou dois filhos e uma neta.\nMorte de diarista após colonoscopia em Aparecida de Goiânia faz clínica afastar médico, diz Ministério da Saúde\nDiarista morre após ter o intestino perfurado durante colonoscopia em clínica, denuncia família\nFamília denuncia que paciente internou para cirurgia no quadril esquerdo, mas teve os dois lados operados