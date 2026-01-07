A estudante de medicina Clara Martins Ribeiro, de 19 anos, que morreu na última segunda-feira (5) foi reconhecida nas redes sociais por amigos, colegas de curso e professores como uma menina ‘doce e gentil’. Uma colega escreveu que a jovem era especial na turma de medicina.\nA Clara era uma menina doce e gentil, gratidão por ter tido uma colega tão especial como ela na nossa turma”, escreveu.\nNas redes, a turma 33 de medicina da UniEvangélica, a qual Clara fazia parte, publicou uma homenagem para a jovem. Colegas escreveram que a estudante era ‘cheia de sonhos’ e a ‘melhor amiga que eles poderiam ter’.\nClara, você alegrou todos os dias das nossas vidas enquanto esteve aqui na terra. Não temos palavras para agradecer por tudo o que você já fez por todas nós, por ser essa amiga e pessoa incrível que você foi”, escreveram as amigas.