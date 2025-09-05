A jovem Rita de Cássia Rosária da Silva que morreu após o carro que estava cair de uma ribanceira na GO-305, em Cumari, no sudeste goiano, era filha de um funcionário público da Prefeitura de Cumari. A mulher de 27 anos é descrita por familiares como uma pessoa sempre sorridente e prestativa.\nA Rita era uma pessoa de luz, sempre sorridente e com uma alegria que contagiava a todos ao seu redor. Prestativa e de coração generoso, nunca mediu esforços para ajudar quem precisasse”, disse uma cunhada ao POPULAR.\nSegundo a cunhada que está grávida, Maria Cecília, a jovem sempre colocava o bem-estar do próximo à frente do seu, amava estar junto deles e era muito dedicada ao trabalho: "Muito sonhadora! Difícil demais pensar em coisas boas sobre ela, ela era incrível demais", descreveu.\nFilha de funcionário público que morreu após carro cair em ribanceira seria tia pela primeira vez, diz cunhada