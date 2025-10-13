Jeanny Leonel Ribeiro, morta na terça-feira (7), à esquerda. Polianna da Silva Laureano, assassinada em fevereito de 2020. Ambas são supostas vítimas do comerciante (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Polianna Laureano)\nJeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, era uma mulher bondosa, alegre e batalhadora, segundo familiares, amigos e conhecidos. Ela foi morta com uma barra de ferro em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Jeanny tinha enviado uma mensagem de áudio à vizinha dizendo que não queria ser mais uma vítima do companheiro Kleber Nascimento de Melo, de 49 anos, que é dono de uma sorveteria. Ele foi preso suspeito de cometer o crime.\nQuantas lembranças boas tenho de você. Menina bondosa, meiga e carinhosa. Fui sua primeira professora. Deus console o coração de sua mãe do seu pai”, escreveu a ex-professora nas redes sociais.