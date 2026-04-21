O advogado Márcio Nogueira Lemos, de 35 anos, que morreu em um acidente de trânsito na GO-010, era especialista em Direito Criminal, professor e ex-lutador de taekwondo. Ele estava em uma motocicleta com a namorada, Karolyne Stefanne, que também morreu. A batida com um carro foi entre Vianópolis e Luziânia, no sudeste de Goiás, no último dia 18.\nEm sua infância e adolescência, lutou taekwondo, chegando à faixa preta e a ganhar o campeonato goiano na época”, contou o irmão do advogado Marcílio Nogueira à repórter Tatiane Barbosa, do g1 Goiás.\nSegundo o irmão, Márcio era formado em Direito pelo Instituto Aphonsiano de Ensino Superior desde 2016, atuava como advogado criminalista e presidia a Comissão de Direito Criminal da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Ele deixou uma filha de 14 anos.