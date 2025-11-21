Rodrigo Jaime ao lado da irmã Simone (Arquivo pessoal / Simone Jaime)\nO advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, encontrado morto dentro do carro que dirigia, em Anápolis, tinha um prestígio das pessoas que o conheciam. Segundo a irmã dele, Simone Jaime, quando a família foi até a casa dele após o velório, os vizinhos choraram e contaram o quanto ele era prestativo e gentil. Rodrigo era neto de um maestro, Sisenando Gonzaga Jaime, e filho do engenheiro civil, Dido Gonzaga Jaime, que projetou o prédio que atualmente abriga o Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis.\nAo POPULAR, a irmã contou que na terça-feira (18), dois dias antes da morte, o advogado representou a família na homenagem aos engenheiros que leva o nome do seu pai, realizada anualmente pela Câmara Municipal (veja o vídeo abaixo).