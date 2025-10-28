Auditor fiscal Alexandre Oliveira havia comprado uma moto em maio deste ano (Reprodução/TV Anhanguera e Arquivo pessoal/Cid Oliveira)\nO auditor fiscal da Prefeitura de Goiânia Alexandre Oliveira e Macedo, de 56 anos, morto em um engavetamento causado por uma caminhonete no Jardim América, na capital, era uma pessoa pacífica e cuidava da mãe viúva. Em entrevista ao POPULAR, o irmão da vítima, Cid Oliveira Macedo, revelou que a família ficou muito abalada com a tragédia. Segundo o familiar, Alexandre também se preocupava com a saúde.\nNão bebia, não fumava, só alimentação saudável, era atleta, fazia musculação desde os 15 anos. [Era] um cara da paz, de não arrumar confusão com ninguém, de ir dormir cedo e acontece um negócio desses,” desabafou.\nAlém disso, conforme o presidente do Sindicato dos Auditores de Tributos, Helder Conrado, Alexandre iria se aposentar no final deste ano e tinha planos de viajar pelo Brasil de moto. O veículo foi comprado no mês de maio. Conrado afirmou que a morte do auditor foi um "choque muito grande" para ele e os colegas de repartição. “Era uma pessoa muito forte, até fisicamente. Então, a notícia de seu falecimento foi totalmente inesperada", revelou.