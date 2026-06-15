"Fiel, honesto e sempre pronto". É assim que amigos e familiares descrevem Eládio José do Prado Neto, o capitão da Polícia Militar de Goiás (PMGO) que morreu após sofrer um acidente durante o trabalho. Além da farda, Eládio era o pilar de uma família que ajudou a construir com dedicação.\nAo POPULAR, o major da PMGO, Bruno Alvim, amigo de Eládio, informou que ele era chefe da inteligência, comandante de companhia e um dos principais nomes da Polícia Militar para escoltas motorizadas na região de Morrinhos e Goiatuba.\nEle era o nosso motociclista mais experiente. Por isso, comandava o pelotão de motociclistas sempre que precisava de escolta, como foi o caso do passeio ciclístico durante o qual ele foi vítima desta tragédia”.\nMorre capitão da PM em Caldas Novas que estava internado após acidente de moto