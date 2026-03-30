Iloni Christi Hudson, de 71 anos, e Vilmar Hudson, de 73, morrem em decorrência de um grave acidente no km 405 da BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste goiano. O casal estava junto há 51 anos e era conhecido pela união e companheirismo, segundo a irmã de Vilmar, a empresária Evani Hudson.\nMas aprouve ao senhor que a história de vocês não terminasse separando um do outro, o senhor a levou para morar na eternidade, contrariando o que sempre é dito ‘até que a morte os separe’, que história vocês deixaram escrita aqui na terra, a 51 anos casados, sempre juntos nunca soltaram as mãos, e um esperou pelo outro até na hora de partir para sempre juntos”, escreveu Evani.\nO acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (26), por volta das 19h15. Vilmar Hudson morreu no local do ocorrido, já a esposa Iloni Christi, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Universitário (HMU), mas morreu horas após o marido.