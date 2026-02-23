João Carlos Napoli, de 76 anos, e Suelem Marques Santana Napoli, de 64 anos (Arquivo Pessoal / Ceila Souza)\nCasal que morreu após o carro em que estavam bater em um caminhão na BR-020, identificados como João Carlos Napoli, de 76 anos, e Suelen Marques Santana Napoli, de 64 anos. Uma amiga do casal os descreveu como pessoas incríveis, de coração gigante.\nO acidente aconteceu no último sábado (21), A 5km de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal. Conforme policiais militares, o casal estava em um Gol prata quando houve uma colisão entre um veículo de grande porte e o carro de passeio. Não foi divulgada a dinâmica do acidente até a última atualização desta reportagem.\nConforme apurado pelo POPULAR, ao chegarem ao local, João Carlos e Suelem Marques já foram encontrados sem vida. A pista precisou de limpeza devido ao vazamento de óleo no local.