Profissional dedicado, jovem querido e uma pessoa incrível, assim é descrito o corretor de imóveis de Anápolis Herbson Nunes Negrão, de 24 anos, que morreu em um grave acidente entre um carro e dois caminhões na BR-116, na Bahia. Além de Herbson, Korbinian Andreas Dengler, de 36, e Luana Raquel de Araújo Melo, de 29, também estavam no carro e morrem. O motorista de um dos caminhões foi socorrido em estado grave e o outro teve lesões leves.\nProfissional dedicado que construiu uma trajetória marcada pela competência, ética e respeito. Herbson deixou uma contribuição valiosa para nossa história e será sempre lembrado com admiração e carinho por todos que conviveram com ele. Agradecemos a Deus por sua vida e testemunho, certos de que Ele o acolhe em Seus braços”, publicou a empresa onde Herbson era sócio.