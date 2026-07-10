O empresário Edjanes Ferreira de Andrade, de 59 anos, morto a tiros na última quarta-feira (8), gostava de viajar e ouvir música sertaneja. O crime aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, e nenhum suspeito foi preso até o momento.\nNas redes sociais, Edjanes Ferreira gostava de compartilhar vídeos viajando e cantando músicas sertanejas na companhia de sua esposa (veja vídeo abaixo).\n-POP_EmpresarioAragoiania_100726 (1.3431453)\nEdjanes é pai do ex-presidente da Câmara de Aragoiânia, Edjanes Ferreira de Andrade Júnior, que foi vereador do município em 2011. Nas redes sociais, sua companheira Lana Lemos declarou: "Sua partida deixou uma saudade e um vazio infinito na minha vida. Obrigada por tudo e o que vivemos foi muito lindo e intenso".\nEntenda o caso\nO empresário foi morto na tarde da última quarta-feira (8), no Setor Rosa dos Ventos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e encontrou Edjanes Ferreira atingido por diversos disparos de arma de fogo, sem sinais de vida. A morte dele foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).