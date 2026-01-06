O empresário Bruno Guerra da Silva, de 44 anos, morto a tiros às margens do Lago Corumbá, em Caldas Novas, na tarde de domingo (4), era descrito por amigos e colegas como um líder dedicado, atento às pessoas e atuante em diferentes frentes comunitárias. Bruno foi morto em consequência de discussão entre o suspeito, de 33 anos, com um funcionário de um guarda-barco.\nMoradores do condomínio onde Bruno atuava na administração destacam que ele mantinha um perfil simples, mas com postura firme e conciliadora. Em entrevista ao POPULAR, Heloísa Cristina, que convivia com o empresário há cerca de três meses, disse que a perda chocou a comunidade:\nTive certeza de que conheci um ótimo ser humano, daqueles que fazem falta na sociedade. Bruno era simples na aparência e sofisticado nos gestos e postura. Sabia ouvir e buscava atender a todos com liberdade, igualdade e fraternidade. Era um batalhador nato, de Guerra e de Paz”, desabafa.