O empresário Fábio Eizeckson, de 49 anos, que morreu após a caminhonete dele sair da pista e capotar, na BR-060, era "amigo leal e companheiro", definiu os irmãos de empresários e amigos da família, Cleide e Cléber Soares.\nNós, seus amigos, estamos com o coração entristecido com sua partida tão abrupta, de uma maneira tão trágica. Seu filho está extremamente triste e em choque com a partida do pai, tão bom e presente. Que seria avô nos próximos dias e, não teve esse privilégio", disse Cleide ao POPULAR.\nEizeckson foi vítima de uma acidente de trânsito no km 74 da rodovia, entre Anápolis e Abadiânia, no centro de Goiás. O acidente aconteceu no domingo (14), por volta das 6h da manhã. O veículo dele, uma caminhonete Mitsubishi MMC/L200, seguia no sentido Brasília–Goiânia quando, por razões ainda não esclarecidas, saiu da pista e capotou.