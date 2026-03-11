Ex-conselheiro do TCM-GO, ex-vereador e ex-deputado estadual Línio de Paiva (Divulgação/Alego)\nO ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), Línio Ribeiro de Paiva, que morreu aos 89 anos, deixou um legado nas áreas jurídica e política do estado. Além de advogado, Línio foi vereador por Goiânia de 1977 a 1979 e deputado estadual de 1979 a 1983. O profissional também lutou pela redemocratização brasileira, processo que resultou na Constituição de 1988.\nAlém do Poder Legislativo, Línio também ocupou cargos no Executivo, entre eles a presidência do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran Goiás) e o comando da Secretaria de Estado. Mais tarde, migrou para a área contábil e tornou-se conselheiro do TCM-GO.\nEm novembro de 2019, Línio recebeu a Comenda Pedro Ludovico Teixeira, honraria mais alta concedida pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A homenagem é destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do estado.