Luiz Felipe passava por uma cerca de arame com um grupo de amigos, um dos policiais que estava carregando uma carabina acabou disparando acidentalmente e atingindo o personal trainer (Reprodução/ Redes Sociais)\nO personal trainer Luiz Felipe de Araújo Ribeiro, de 28 anos, filho de um policial militar que morreu após levar um tiro acidental, era generoso e possuía uma energia boa, contou uma amiga da família. O caso aconteceu sexta-feira (24) em uma área rural de Cocalinho, na divisa de Goiás e Mato Grosso.\nAo POPULAR, a manicure Patrícia Souza, que era amiga de Luiz Felipe, contou que ele era uma pessoa incrível e cheia de vida. Segundo Patrícia, ela o conhecia desde pequeno.\nMeu carinho por ele e pela família é imenso, algo que vem de muitos anos e de muitas lembranças boas. Ele era um jovem maravilhoso, um personal excelente, sempre divertido, com aquele jeitinho leve e brincalhão que fazia todo mundo rir. A gente brincava que ele era "modo 5ª série", de tão engraçado e espontâneo que era", contou Patrícia Souza.