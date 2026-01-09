Recepcionista de 26 anos morreu após acidente de moto em Rio Quente. Conhecido como rapaz de ouro, jovem trabalhava em resort e planejava comprar um carro (Reprodução/ Instagram João Belmiro)\nRapaz de ouro, carinhoso e tranquilo, assim era conhecido João Belmiro Rodrigues de Oliveira Silva, de 26 anos, que morreu após sofrer acidente com moto em Rio Quente, na região sul de Goiás. João trabalhava há cerca de 4 anos no Rio Quente Resorts como recepcionista.\nO João era um rapaz muito do bem, tranquilo e gente boa. Era um jovem cheio de sonhos e estava colocando sua moto à venda para comprar um carro”, contou um colega ao POPULAR.\nJoão Belmiro era um rapaz de ouro e o vi crescer. Humilde, educado, um exemplo de filho. Sinto muito pela sua partida, primo”, disse uma familiar nas redes sociais.\nMeu irmãozinho mais lindo, um exemplo de amor e cuidado. Deus me deu 26 anos para amar e cuidar dele aqui na terra e amarei para sempre”, disse a irmã de João nas redes sociais.