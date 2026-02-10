Maxsuel Gomes morreu após maquinário ter sido ligado acidentalmente por um colega que não percebeu a manutenção, conforme relato dado à Polícia Civil (Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nMaxsuel Gomes da Silva, de 36 anos, que morreu após levar um choque elétrico enquanto limpava uma máquina de misturar concreto em em uma fábrica de pré-moldados de Águas Lindas de Goiás, era uma pessoa humilde e respeitadora.\nEle era uma pessoa muito boa. Meu Deus, humilde demais. Ele era uma pessoa muito respeitadora, um menino muito calmo. Trabalhador e um bom pai", disse uma amiga em entrevista ao POPULAR.\nO acidente que causou a morte de Maxsuel aconteceu nesta segunda-feira (9), no setor Jardim América 4, em Águas Lindas de Goiás. O maquinário foi ligado acidentalmente por um colega que não percebeu a manutenção, conforme relato dado à Polícia Civil.