Profissional dedicado, atencioso e muito querido pelos pacientes. Assim era descrito o médico ortopedista André Luiz Pulga, de 60 anos, que morreu após complicações de uma cirurgia cardíaca, em Caldas Novas, na região sul de Goiás, no último sábado (21). A morte dele foi confirmada pela prefeitura.\nAndré Luiz Pulga atuava na cidade há anos e construiu uma carreira marcada pelo atendimento humanizado e pela proximidade com os pacientes. Em nota publicada nas redes sociais, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, onde ele integrava o corpo clínico, manifestou profundo pesar pelo falecimento do médico e destacou que o profissional teve uma trajetória de ética, compromisso e cuidado com os pacientes, sendo reconhecido pela atuação profissional e pelo respeito no exercício da medicina.