O piloto goiano Gustavo Martins de Oliveira, de 21 anos, que morreu em um acidente aéreo em Confresa, no Mato Grosso, é descrito por amigos como uma pessoa muito humilde e carismática. O sonho de ser piloto de avião o levou a Confresa, para uma especialização em pilotagem agrícola, bem como a busca por horas de voo.
Em entrevista emocionante à TV Anhanguera, seu primo, Lucas Valente, lamentou a perda inestimável para a família Martins: "É uma perda muito grande. É um sentimento que a gente não consegue descrever."
Ao POPULAR, Miriã Cardoso, amiga de Gustavo há cerca de 2 anos contou sobre a personalidade dele. "Gustavo era um menino muito humilde, carismático, trabalhador e de família. Ele era diferenciado", disse.