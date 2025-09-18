Professor Orley José da Silva morreu aos 62 anos (Reprodução/Instagram/Orley José da Silva)\nMissionário, pesquisador de livros didáticos e cristão exemplar, é assim que amigos e familiares descrevem o professor Orley José da Silva. Ele morreu nesta terça-feira (16), aos 62 anos, em Goiânia, em decorrência de um câncer na cabeça que enfrentava há cerca de dois anos. Nas redes sociais, a professora Luciana Evangelista Mendes, que fez mestrado ao lado de Orley, expressou sua saudade e gratidão.\nQue saudades sentirei do meu amigo, irmão de fé, colega de mestrado e companheiro de profissão. Você deixa um legado maravilhoso. Um dos pioneiros no evangelismo universitário em Goiás. Exímio pesquisador de livros didáticos. Na minha vida pessoal você deixou marcas que jamais esquecerei", escreveu a professora.