-Enterro sargento Fernando Jansen (1.3332101)\nO policial militar de Goiás Fernando Jansen, de 42 anos, que morreu após bater uma Mercedes em Brasília (DF), havia se tornado 3º sargento há três meses e atuava em Águas Lindas. Fernando foi enterrado nessa segunda-feira (3) e a despedida foi marcada por homenagens de familiares e amigos, além da corporação (assista acima).\nNo vídeo, policiais do batalhão de Fernando aparecem realizando uma marcha. O grupo destaca que o sargento cumpriu sua missão e deixou um legado que será sempre lembrado. O enterro ocorreu no Cemitério Campo da Esperança, também em Brasília.\nNas redes sociais, vários amigos de Fernando também fizeram homenagens. "Sempre gentil, educado, inteligente, humilde, luz única", publicou uma amiga do policial.\nSargento da PM de Goiás morre em acidente com Mercedes no DF