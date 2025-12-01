Saulo de Castro Ferreira (Reprodução/ Instagram da Sead)\nO servidor público de 33 anos identificado como Saulo de Castro Ferreira é lembrado pela família como “simples de coração”. Segundo o irmão Ronaldo Júnior, Saulo era muito querido e tinha muitos amigos. “Era muito carinhoso e muito gentil e disposto a servir. Essa gentileza e essa disposição de serviço cativou muitas pessoas”, conta.\nA causa da morte de Saulo ainda não foi confirmada. Ao POPULAR, a Polícia Técnico Científica informou que o laudo com a causa da morte de Saulo está em andamento, dentro do prazo legal.\nDe acordo com o irmão, Saulo era muito inteligente e dedicado. Era formado em Administração pela Universidade Federal de Goiás (UFG) mas tinha um interesse especial por História e chegou a começar o curso na Universidade de São Paulo (USP), quando ainda era bem jovem.