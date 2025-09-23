O servidor público Flávio Brandão Barros, de 55 anos, era descrito por familiares e colegas como um homem simples, humilde e muito querido. Técnico de informática da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), ele morreu após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto tentava salvar a esposa, no último sábado (20), na Praça Léo Lynce, no Setor Oeste de Goiânia.\nFlávio chegou a ser socorrido e internado no Cais de Campinas, mas não resistiu e faleceu no domingo (21). Segundo a sobrinha Sarah Brandão, de 27 anos, ele já havia salvado o irmão dela de um choque elétrico quando criança.\nMeu tio era uma pessoa muito prestativa e corajosa, não é a primeira vez que ele salva alguém. Nossa família sempre podia contar com ele”, contou emocionada.\nServidor público morre após ataque de abelhas ao proteger esposa de enxame, em Goiânia