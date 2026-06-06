O vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro foi prefeito interino por Cachoeira Alta em 2022 (Instagram/ Maria Júlia e Reprodução/Corpo de Bombeiros)\nO vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro tinha 43 anos e era vereador por Cachoeira Alta, empresário e comerciante. Ele era casado há mais de 20 anos com Maria Júlia Miranda da Costa, de 49, que morreu no mesmo acidente junto com o filho Gabriel Miranda Costa Ribeiro, de 12. Os três morreram no local. Shaylon deixa o filho mais velho Marcos Paulo Ferreira Ribeiro. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (4), na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste goiano.\nAo POPULAR, o presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta, Renato Rosa da Silva, contou que Shaylon Rodrigo estava em seu segundo mandato e que era muito atuante.\nEra um vereador atuante, que fazia o serviço dele, sempre fiscalizando, andando atrás, corria atrás de emendas. Uma pessoa de bom coração", afirmou o presidente.