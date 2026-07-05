Silvia Maria Berquó de Alarcão, de 42 anos, que morreu neste sábado (4) devido a um câncer de pulmão, era uma pessoa iluminada. Foi assim que a mãe, a servidora municipal Erotides Bueno Berquó, conhecida como Tide, descreveu a filha. Em um comentário nas redes sociais, Erotides afirmou que ser mãe de Silvia Maria a fez sentir o maior amor do mundo e agradeceu a Deus por esse privilégio. A família mora na cidade de Goiás, no noroeste do estado.\n[Ela] nos deixa um grande legado de fé, alegria, força, coragem e determinação em fazer tudo com carinho. A pessoa mais caridosa que conheci. Não sei como irei viver sem ela! Obrigada, minha filha, pelos 42 anos que você viveu ao meu lado", desabafou.\nFormada em Letras, Silvia Maria era esposa do empresário Kennedy Cintra e irmã do coordenador regional de Educação, Jonas Berquó. Em uma postagem nas redes sociais, Jonas homenageou a irmã. "Te amarei pela eternidade! Você foi luz, carinho, alegria e o amor da minha vida", expressou.