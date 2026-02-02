Fátima Feliciano, Daniel Ferreira, Patrícia Henrique e Mariana, Pepeu. (Reprodução/Facebook e Arquivo Pessoal/Uziel Thiago)\nAs cinco pessoas que morreram em um grave acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de domingo (1), eram descritas por amigos como trabalhadores, humildes e muito unidos. Entre as vítimas está dois casais e uma criança. O grupo retornava para a fazenda onde morava e trabalhava quando o carro em que estavam colidiu de frente com uma carreta carregada de cimento.\nAs vítimas foram identificadas como Daniel Ferreira da Trindade, Fátima Feliciano, Patrícia Henrique, Mariana, filha de Patrícia, e Pepeu, companheiro de Patrícia e que ainda não teve o nome oficialmente confirmado.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO) ao POPULAR, o acidente aconteceu após o carro invadir a contramão da rodovia. Todos os ocupantes do veículo morreram no local. O motorista da carreta não se feriu.