Imagem mostra a família de Tocantins e o casal de motociclistas que morreram em acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram Prefeitura de Jaú e Arquivo pessoal/Leonardo Ferreira)\nUm grave acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto na BR-153, em Campinorte, no norte de Goiás, deixou oito pessoas mortas. Entre as vítimas estão seis membros de uma mesma família e um casal de motociclistas. O motorista suspeito de causar o acidente, de 46 anos, estava bêbado e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva neste domingo (21).\nA tragédia ocorreu no sábado (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), o carro em que a família estava foi atingido na traseira por uma caminhonete. Com o impacto, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão carregado de bebidas, que seguia de Uruaçu para Porangatu. Em seguida, o caminhão atingiu também uma moto, ocupada por um casal que morreu no local do acidente.