Selma Maria Alves de Carvalho, de 47 anos, e Djenifer Lopes Meirelles, de 28, são duas das três vítimas do acidente na GO-060, em Iporá (Reprodução / Redes sociais)\nA Polícia Científica identificou as três mulheres que morreram no acidente com ônibus, na GO-060, em Iporá, no oeste goiano. São elas: Selma Maria Alves de Carvalho, de 47 anos, Djenifer Lopes Meirelles, de 28, e Ana Rodrigues Viturino, de 67. Mais 35 pessoas ficaram feridas após o veículo tentar desviar de uma árvore caída na rodovia e perder o controle da direção.\nO acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3). Uma cunhada de Selma, a missionária Elaine Santos, disse ao POPULAR que a mulher morava em Iporá e estava indo a Aracaju, em Sergipe, para ficar com o filho que havia feito uma cirurgia.\nJá Djenifer morava em Barra do Garças (MT) e era mãe de uma criança autista. Ela estava levando o filho para fazer exames em Iporá, segundo a irmã dela, Cecília Lopes, ao POPULAR. A irmã afirmou que a mulher morreu protegendo o filho do acidente.