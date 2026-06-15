Dirceu Zanchi e o neto, Gabriel Zanchi, que morreram após a queda do avião (Reprodução/Instagram de Jornalismo TV Anhanguera)\nO acidente de avião que matou duas pessoas da mesma família em Rio Verde, no sudoeste goiano, gerou grande comoção. As vítimas eram Dirceu Zanchi, de 68 anos, e o neto dele, Gabriel Zanchi, de 17. "O sentimento que fica é de ciclos não fechados", desabafou o terapeuta Dirceu Júnior, de 39, filho do idoso e tio do adolescente.\nSegundo o familiar, o pai era um agropecuarista bem atuante na região. No dia a dia, fazia muitas contas de cabeça e demonstrava ter uma excelente memória. A habilidade de negociar, a honestidade e a justiça faziam parte da sua personalidade.\nMeu pai gostava muito de conversar sobre os negócios, aviação, contar histórias de superação. Não media esforços para ajudar os outros quando podia", revelou.