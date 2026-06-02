Da esquerda para a direita: Izadora Monteiro, Maria Carolina , Lucas Antônio, Isadora Castro e Ezequiel Souza (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs cinco estudantes mortos após uma van escolar bater em um caminhão na GO-518 eram: Lucas Antônio de Souza Dias e Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos; Izadora Monteiro da Silva e Isadora Castro Neves, de 12; e Maria Carolina Sabino Alves, de 11. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (1°) em Buriti de Goiás, no oeste goiano.\nOs corpos das vítimas foram liberados na madrugada desta terça-feira (2). Quatro serão velados no Ginásio de Esportes de Córrego do Ouro e um em São Luís de Montes Belos. A van retorna para Córrego do Ouro quando aconteceu a colisão. Os estudantes haviam saído da aula no Colégio Estadual Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia.