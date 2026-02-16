Eram amigos, trabalhadores e apaixonados por futebol os quatro jovens que morreram após uma batida entre dois carros na manhã de domingo (15), na GO-060, altura do km 65, saída para Turvânia, em Nazário, na região central de Goiás. As vítimas foram identificadas como João Luiz Silva Aby Azar, de 24 anos; Bruno Pereira do Vale, de 27; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; e Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15.\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os jovens estavam distribuídos em dois veículos: João Luiz e Bruno viajavam em um Volkswagen Gol; já Alexandre e Adryhan estavam em um Fiat Palio.\nLeia a matéria do g1 Goiás: Jogadores de futebol estão entre mortos em acidente na GO-060\nOutras duas pessoas que também estavam envolvidas na ocorrência foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Nazário. Um jovem de 21 anos estava consciente, mas com suspeita de traumatismo craniano. Já um homem de 26 apresentava suspeita de traumatismo moderado e queixava-se de dores no peito, também conforme levantamento feito pela repórter Mariana Letícia, do POPULAR.