-Vídeo: Acidente GO-010 (1.3457632)\nAs três vítimas do acidente envolvendo um caminhão e um carro na GO-210, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, foram identificadas como Magno José Ferreira, de 41 anos, Kauan Oliveira Alves, de 16, e Hadryan Gabriel Sabara Silva, de 25. Uma criança de 2 anos e dois adultos ficaram feridos. Os três mortos estavam no carro, enquanto os três feridos viajavam no caminhão. A Polícia Civil investiga o caso.\nAo POPULAR, Keitillyn Fernanda de Sabara, irmã de Hadryan Gabriel, contou que o irmão era sogro de Kauan. Ambos trabalhavam para Magno e os três voltavam da fazenda onde exerciam suas atividades quando o veículo foi atingido pelo caminhão, que invadiu a pista contrária.\nEle era uma pessoa sorridente. Não tinha o que reclamar dele. Sempre correndo atrás das coisas para ele, a esposa e os filhos. A fazenda [onde trabalhavam] era próxima de Buriti Alegre. Magno era patrão deles. Faziam de tudo na roça, serviço braçal”, afirmou Keitillyn.