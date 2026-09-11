As intervenções fazem parte da reforma de mais de 30 quilômetros da rodovia, entre a BR-153 e o posto de fiscalização da polícia rodoviária. (Fred Augusto/Goinfra)\nQuem precisa passar pela GO-020, no trecho que liga Goiânia a Bela Vista de Goiás, conta com duas rotas alternativas para fugir dos pontos de lentidão causados por uma nova fase de obras na rodovia. A pista não está totalmente fechada, mas o fluxo de veículos foi desviado e opera provisoriamente em mão dupla no trecho em manutenção, o que exige paciência e atenção redobrada dos motoristas.\nAs intervenções fazem parte da reforma de mais de 30 quilômetros da rodovia, realizada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), entre a BR-153 e o posto de fiscalização da polícia rodoviária. A obra completa tem previsão para ficar pronta no primeiro semestre de 2027.