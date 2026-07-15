Velas acesas por fiéis motivaram o incêndio que destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida às margens da GO-080, na entrada de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O incêndio comoveu a comunidade católica da cidade e vários fiéis foram ao local para rezar e ver os restos da imagem, quase totalmente consumida pelas chamas na noite da segunda-feira (13). A prefeitura promete reconstruir o monumento.\nA informação sobre a possível causa das chamas foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), André Fernandes, ao Jornal Anhanguera 2ª Edição desta terça-feira (14). Segundo ele, uma família havia feito uma promessa e, após alcançar a graça, foi até o local e acendeu uma vela em agradecimento. “Acenderam as velas e, posteriormente, foram embora. Duas horas depois, tomaram conhecimento, pelas redes sociais, que a imagem teria sido consumida pelo fogo, com início exatamente onde as velas foram deixadas.”