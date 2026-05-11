A partir do dia 1º de junho, os motoristas que transitarem no trecho urbano de Goiânia da BR-060, entre a Rua Petróleo, no Setor Parque Oeste Industrial, e a Avenida Porto Salinas, na entrada do Residencial Buena Vista, a mais de 60 quilômetros por hora (km/h) vão passar a ser multados. Até então, o limite de velocidade no local era de 80 km/h, mas a urbanização intensa do trecho nos últimos anos, que ampliou o tráfego e a quantidade de acidentes fez com que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pedisse a redução da velocidade. As placas de sinalização começaram a ser trocadas nesta segunda-feira (11), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A concessionária Rota Verde é responsável pelo trecho.\nComerciantes que atuam na região afirmam que não foram avisados da alteração, mas aprovaram a redução da velocidade em razão da segurança viária. “A redução é boa. Essa BR aqui é 24 horas de movimento, é de manhã, de noite. Com certeza, vai ser melhor”, diz Halley Douglas, que trabalha em uma oficina. Outro comerciante, que preferiu não ser identificado, afirma que não houve aviso anterior, mas que é um local em que os veículos transitam em alta velocidade e que a redução vai dar mais segurança aos transeuntes.