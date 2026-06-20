O velório da jornalista Elaine Maria de Oliveira Lopes, de 59 anos, que morreu após complicações decorrentes de uma leucemia, acontece a partir das 07h deste domingo (21), na sala 2 do cemitério Parque Memorial, no km 08 da GO-020, em Goiânia. O sepultamento está agendado as 13h30, no mesmo local.\nA morte cerebral de Elaine foi confirmada neste sábado (20). Ela estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital deste a última quarta-feira (17), quando recebeu o diagnóstico da doença. Horas após a internação, ela teve piora no quadro de saúde.\n-Web Morre a jornalista Elaine Oliveira Lopes (1.3424327)\nReferência do jornalismo goiano\nCom 33 anos de atuação na TV Anhanguera, Elaine Oliveira Lopes se consagrou uma das principais referências do jornalismo em Goiás. Discreta e sempre nos bastidores, participou da produção e edição de grandes coberturas, ocupou cargos de liderança na redação e comandou, por anos, o núcleo de eleições da emissora.