-POP_Bolo_Troco_Luziania_150726 (1.3433235)\nO vendedor de bolos e café Igor Tomaz Silva, de 19 anos, que viralizou ao procurar o padre para devolver o troco, encontrou o padre, devolveu o troco e ainda deu para o religioso um bolo (assista ao vídeo acima). O caso aconteceu na Avenida Inácio Neto, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.\nAí, rapaziada, já tinha pagado o padre com dinheiro, paguei de novo com bolinho, aqui não tem calote não, o negócio aqui é certo. Ali pela repercussão que ocorreu, dei um bolinho para ele experimentar, e é isso, rapaziada, vamos fazer o certo”, afirma o jovem no vídeo.\nO caso foi registrado na semana passada. Em um vídeo publicado por Igor Tomaz em mais um dia da rotina, mostra o momento em que ele entrega um produto para o padre Silvino Caixeta, e o líder religioso do Santuário Santa Luzia paga com uma nota de R$ 5. Mas o jovem acaba esquecendo de entregar o troco para o cliente.