-Vídeo: vendedor (1.3431689)\nO vendedor de bolos e café Igor Tomaz Silva, de 19 anos, viveu uma situação inusitada ao vender um bolo de iogurte para um padre. O fato aconteceu na última quarta-feira (8), na Avenida Inácio Neto, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Após receber uma nota de R$ 5 para cobrar um produto de R$ 4, o comerciante esqueceu de entregar o troco ao religioso (confira o vídeo acima).\nAo perceber o equívoco, ele saiu à procura do padre pelas ruas, registrando a tentativa frustrada em vídeo. Apesar de não ter alcançado o cliente, o vendedor compartilhou o registro nas redes sociais prometendo saldar a dívida na próxima oportunidade.\nAo POPULAR, Silva explicou o motivo de ter se esforçado tanto para devolver uma quantia pequena. Segundo o vendedor, o valor, independentemente do montante, não lhe pertencia.