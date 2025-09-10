Luan Vinicius Alves Gonzaga, de 32 anos, era casado e planejava ser pai no próximo ano, segundo uma tia (Arquivo/Dalila Dutra e reprodução/TV Anhanguera)\nUm vendedor de 32 anos morreu após a extração de três dentes sisos, segundo a família. Após o procedimento em uma clínica odontológica de Goiânia, Luan Vinicius Alves Gonzaga teria ficado com fragmentos de dentes na boca, o que teria provocado uma infecção. A tia dele, Dalila Dutra, disse em entrevista à TV Anhanguera que, ao sentir muita dor, Luan procurou a clínica, mas os profissionais prescreveram apenas medicamentos, sem realizar exames.\nSentindo dor, procurou a clínica, e a clínica só passando remédio para ele e nunca mandou ele procurar um médico. Nunca pediu um raio-x, nenhuma panorâmica para ele fazer", relatou Dalila.\nEla disse que depois do sobrinho não receber mais atendimento da clínica, ele decidiu procurar o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital, foi constatado que ele estava com quadro de infecção.