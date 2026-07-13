-Vídeo: vendedor (1.3431689)\nO vendedor de bolos e café Igor Tomaz Silva, de 19 anos, viralizou ao procurar o padre para devolver o troco do bolo, na Avenida Inácio Neto, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Em entrevista ao POPULAR, o jovem informou que ‘por mais que fosse R$ 1, (o valor) não pertencia a mim’.\nNa sexta-feira (10), o jovem publicou nas redes sociais que encontrou o padre e devolveu o valor. “Aí, rapaziada, já tinha pagado o padre com dinheiro, paguei de novo com bolinho, aqui não tem calote não, o negócio aqui é certo. Ali pela repercussão que ocorreu, dei um bolinho para ele experimentar, e é isso, rapaziada, vamos fazer o certo”, publicou Igor nas redes sociais.\nO caso aconteceu na manhã de quarta-feira (8). O jovem sai para trabalhar, de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h30. Em um vídeo publicado pelo jovem em mais um dia da rotina, mostra o momento em que ele entrega um produto para o padre, e o líder religioso paga com uma nota de R$ 5. Mas o jovem acaba esquecendo de entregar o troco para o cliente.