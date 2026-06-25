O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) agravou a classificação dos crimes pelos quais o vendedor Wadamo Alcantara Ferreira, de 39 anos, foi denunciado pelo acidente que vitimou Cleomar Mendanha dos Reis, de 41, sua mulher, Débora Mendonça de Azevedo, e o enteado Kaíque Azevedo Castro, de 13, matando o primeiro e ferindo gravemente os outros dois. O acidente foi na madrugada de 5 de março e Wadamo estava, segundo a Polícia Civil, embriagado. No caso de Débora e Kaíque, o vendedor deixa de responder por lesão corporal. Agora o crime está sendo classificado como dupla tentativa de homicídio.\nA denúncia aponta que, após ingerir bebida alcoólica, Wadamo saiu de Itapuranga pela GO-156, dirigindo um Ford Ranger, com destino ao distrito de Diolândia, em alta velocidade e de forma descontrolada, realizando movimentos erráticos pela pista. Na ocasião, trafegava, em direção contrária, Cleomar com a mulher e o filho, em uma Honda CG 150 Titan. “Ao avistarem a condução criminosa do denunciado, as vítimas buscaram imediatamente se proteger, deslocando a motocicleta para o acostamento e posicionando-se próximo à cerca de uma propriedade adjacente”, afirma o documento. Porém, Wadamo invadiu a pista contrária e colidiu com a moto.