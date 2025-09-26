Vendedores de água de coco no Parque Vaca Brava, situado no Setor Bueno, reclamam que estão sendo removidos da área pública e questionam se a medida está relacionada à concessão dos parques à iniciativa privada anunciada pela Prefeitura em agosto. No início do mês, parte deles foi notificada pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) para remoção de equipamento fixo, em um prazo de 15 dias. Ao menos dois já saíram do local após a notificação. A justificativa da pasta é de que, por falta de processo licitatório para a concessão de permissões aos comerciantes, previsto no Código de Posturas, todos os que possuem banca fixa estão irregulares.\nAo menos 15 barracas de venda de água de coco funcionavam no Parque Vaca Brava até poucas semanas atrás. Conforme relatos, dessas, cinco foram notificadas pela Sefic e duas fecharam após a fiscalização. A notificação que cita a retirada do equipamento fixo de área pública dá prazo de 15 dias para a remoção. Para alguns, isso já se esgotou. Enquanto isso, aqueles que ainda não receberam o documento relatam receio com a medida. Alguns ouvidos pelo POPULAR apontam que os notificados estão sem as devidas licenças. Já outros defendem que a definição está relacionada à concessão dos parques, que está sendo estudada pela Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp).