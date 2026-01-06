A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela – com a captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores – foi considerada positiva por venezuelanos que vivem em Goiás. Vindos de um país em crise econômica e social, eles esperam que a medida solucione os impasses vividos no local. Contudo, alguns ainda citam apreensão diante da motivação do presidente estadunidense, Donald Trump, para a retirada do líder venezuelano, e cobram por uma transição que beneficie os cidadãos sul-americanos.\nTrump intensificou a ofensiva contra a Venezuela em meados do ano passado, com bloqueio e apreensões de navios petroleiros, envio de porta-aviões e aeronaves militares à costa venezuelana, dando sinais de que poderia haver uma guerra. Mas no último sábado (3) a ação se concretizou, quando agentes de operações especiais do Exército dos EUA invadiram a residência oficial onde estava o casal. Ambos foram levados para Nova York, onde serão julgados. Sem que fossem apresentadas provas, o casal foi indiciado por conspiração narcoterrorista e por narcotráfico.