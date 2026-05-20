Incêndio atingiu o 6º andar e mobilizou os bombeiros (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm incêndio atingiu um apartamento no 6º andar de um edifício na Rua 7, no Setor Oeste, região Sul da capital, na tarde desta terça-feira (19). O fogo teria iniciado em um ventilador, que estava sobre uma cômoda, em um dos quartos da residência. Embora as chamas tenham ficado concentradas em um cômodo, a fumaça se espalhou por toda a unidade.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, os dois moradores do apartamento e mais quatro pessoas que se sentiram mal receberam atendimento médico das equipes de resgate no local.\nAo POPULAR, a corporação explicou que, ao chegar ao edifício, equipes de combate já estavam trabalhando no controle do incêndio. Os militares realizaram o desligamento da energia e do fornecimento de gás, além de auxiliarem na evacuação dos moradores pelas escadas de emergência.